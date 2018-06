Dresden (AFP) Die Zahl der rechtsextremen Straftaten in Sachsen ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Sie sank 2017 von 2380 auf 1959 Delikte und damit um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem am Dienstag in Dresden veröffentlichten Landesverfassungsschutzbericht hervorgeht. Auch die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten verringerte sich im selben Zeitraum von 145 auf 95. Dennoch waren es 2017 doppelt so viele wie 2012. An fremdenfeindlichen Gewaltdelikten registrierten die Behörden 2017 noch 70 Straftaten. 2016 waren es 99.

