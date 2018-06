Köln (AFP) Die Witwe von Helmut Kohl (CDU), Maike Kohl-Richter, geht im Rechtsstreit des verstorbenen Altkanzlers um eine Entschädigung in Höhe von einer Million Euro für das Buch "Vermächtnis - Die Kohl-Protokolle" vorerst leer aus. In einem am Dienstag verkündeten Urteil entschied das Oberlandesgericht (OLG) Köln, dass mit dem Tod Kohls der Anspruch auf Entschädigung erloschen sei.

