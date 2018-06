Brüssel (AFP) Angesichts der Finanzmarkt-Turbulenzen in Italien hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Respekt für das Land angemahnt. "Italiens Schicksal liegt nicht in den Händen der Finanzmärkte", erklärte Juncker am Dienstag in Brüssel. "Italien verdient Respekt." Er sei "überzeugt, dass Italien seinen europäischen Weg weitergehen werde", erklärte Juncker. Die Kommission werde "mit Verantwortung und gegenseitigem Respekt" mit Italien zusammenarbeiten.

