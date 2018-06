Paris (AFP) Ein Plakat von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in SS-Uniform mit einer israelischen Flagge als Armbinde stößt in der jüdischen Gemeinde des Landes auf Empörung. Der Verband zur Wachsamkeit gegen Antisemitismus (BNVCA) legte Beschwerde bei der Pariser Staatsanwaltschaft ein, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag erfuhr. Die jüdische Organisation sieht darin unter anderem einen "Aufruf zur Diskriminierung".

