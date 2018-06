Düsseldorf (dpa) - Heute vor 25 Jahren starben bei einem rassistischen Brandanschlag in Solingen fünf Mädchen und Frauen. Zum Gedenken wird heute auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Sie redet in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Dort wird auch die Mutter, Großmutter und Tante der Opfer sprechen. Rechtsradikale hatten das Haus einer türkischstämmigen Familie angezündet. Auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wird eine Rede halten. In Solingen werden zur Gedenkfeier Tausende Teilnehmer erwartet.

