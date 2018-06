London (AFP) Das Ärzteteam, welches den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia nach einem Giftanschlag in Großbritannien behandelte, hatte nach eigenen Angaben nicht mit dem Überleben der beiden gerechnet. Nach der Nervengift-Diagnose habe "alles darauf hingedeutet, dass sie nicht überleben werden", sagte der verantwortliche Arzt Stephen Jukes dem Sender BBC in einem Interview, das am Dienstagabend ausgestrahlt werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.