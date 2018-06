Neu Delhi (AFP) Abermals haben im Norden Indiens gewaltige Wetterkapriolen für Tod und Zerstörung gesorgt. Mindestens 47 Menschen seien in der Nacht zum Dienstag im Norden des Landes in Gewitterstürmen getötet worden, viele von ihnen durch Blitzschlag, teilten die Katastrophenschutzbehörden mit. Am schlimmsten betroffen war der Bundesstaat Bihar, wo allein 19 Menschen getötet worden seien.

