Mailand (AFP) Der Gouverneur der italienischen Zentralbank sowie weitere Bankenexperten haben die Finanzmärkte trotz der politischen Turbulenzen im Land zur Ruhe aufgerufen. Was derzeit auf den Märkten passiere, sei "schlimm" und "nicht gerechtfertigt", sagte Gouverneur Ignazio Visco am Dienstag bei der Jahresversammlung der Notenbank. Zuvor war die Börse in Mailand wegen der ungewissen Regierungsbildung zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent eingebrochen.

