Gaza (AFP) Aus Protest gegen die israelische Seeblockade des Gazastreifens ist am Dienstag eine kleine Flotte vom Hafen der Stadt Gaza in See gestochen. Wie AFP-Reporter berichteten, startete ein Schiff mit einer rund 20-köpfigen Besatzung, das von mehreren kleineren Booten begleitet wurde.

