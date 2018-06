Managua (AFP) In Nicaragua wollen Regierung und Opposition ihre Versöhnungsgespräche wieder aufnehmen. Beide Seiten bekräftigten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung ihren "Willen, wieder an den nationalen Dialog anzuknüpfen". Zuvor hatte sich die katholische Kirche für neue Gespräche eingesetzt, nachdem ein Vermittlungsversuch zur Überwindung der innenpolitischen Krise gescheitert war.

