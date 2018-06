New York (AFP) Die USA haben wegen der Granaten-Angriffe radikaler Palästinenser auf Israel eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Der Sicherheitsrat müsse Stellung beziehen zu der "jüngsten Runde von Gewalt gegen unschuldige israelische Zivilisten", erklärte am Dienstag die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Die Führung der Palästinenser müsse "zur Rechenschaft gezogen werden". Der Sicherheitsrat wird voraussichtlich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) zusammenkommen.

