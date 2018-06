Heilbronn (AFP) Wegen eines mutmaßlichen gemeinschaftlichen sexuellen Übergriffs auf eine 23-Jährige sitzen vier Saisonarbeiter eines Weinguts bei Wertheim in Baden-Württemberg in Untersuchungshaft. Gegen die Männer im Alter zwischen 23 und 37 Jahren wurden vom Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim Heftbefehle wegen des dringenden Verdachts der schweren sexuellen Nötigung erlassen, wie die Polizei Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Mittwoch mitteilten.

