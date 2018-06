Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Montag Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Bei den Gesprächen im Bundeskanzleramt soll es um die bilateralen Beziehungen und die Lage in Nahost gehen, wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Berlin mitteilte. Anschließend ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant.

