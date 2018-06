Harare (AFP) Nach Jahrzehnten autoritärer Herrschaft sollen die Bürger in Simbabwe im Juli ihre Führung frei wählen können. Präsident Emmerson Mnangagwa setzte den 30. Juli als Termin für die Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen fest, wie am Mittwoch in Harare bekannt gegeben wurde. Der 75-jährige Mnangagwa will dann gegen den 40-jährigen Oppositionsführer Nelson Chamisa antreten.

