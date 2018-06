Istanbul (AFP) Ein englischer Tourist ist nach einem Streit am Flughafen der türkischen Stadt Dalaman in den Tod gesprungen. Der 30-Jährige habe sich vom Terminalgebäude 15 Meter in die Tiefe gestürzt und sei später im Krankenhaus gestorben, berichtete am Mittwoch die türkische Nachrichtenagentur Dogan.

