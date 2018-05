Frankfurt/Main (dpa) - Die kräftige Kurserholung des Dax ist zum Erliegen gekommen. Der deutsche Leitindex verzeichnete im frühen Handel am Donnerstag ein kleines Minus von 0,17 Prozent auf 12.761,65 Punkte.

Am Mittwoch hatte sich der Dax nach zwei verlustreichen Tagen stabilisiert. Für den Börsenmonat Mai zeichnet sich damit insgesamt ein Zugewinn von 1,2 Prozent ab.

Die politischen Unsicherheiten in Italien hatten zu Wochenbeginn die Aktienmärkte und den Euro stark belastet. "In Italien ist wieder alles möglich - von einer Übergangsregierung mit schnellen Neuwahlen bis hin zu einer populistischen Regierung", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Viele Investoren hätten deshalb "vom Panik- in den Abwarte-Modus gewechselt".

Etwas besser als der Dax schlugen sich die Nebenwerte-Indizes: Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,46 Prozent auf 26.477,10 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,21 Prozent auf 2804,27 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,09 Prozent auf 3444,28 Zähler vor.

Im Dax zählten vor allem die Automobilaktien zu den Verlierern. Hier belastete ein Bericht der "Wirtschaftswoche", dem zufolge US-Präsident Donald Trump deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt drängen könnte. Die Papiere von Daimler büßten 0,91 Prozent ein und die von BMW 0,45 Prozent. VW-Aktien verloren 1,19 Prozent.

An der Dax-Spitze lagen Anteile von Covestro mit einem Zugewinn von 1,63 Prozent. Sie profitierten davon, dass die Berenberg Bank die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" erhöht und dies mit ihrer attraktiven Bewertung begründet hat.

Das Kursplus der Aktien der Deutschen Börse von 1,28 begründeten Händler mit positiven Reaktionen von Anlegern auf den Investorentag des Börsenbetreibers.