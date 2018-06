Berlin (AFP) Die Berliner CDU-Chefin Monika Grütters sieht das Regierungsbündnis von SPD, Linken und Grünen in der Hauptstadt angesichts anhaltenden Streits kurz vor dem Aus. Rot-Rot-Grün müsse "schnellstens einen Masterplan zum Wohnungsbau, der zentralen sozialen Frage der Stadt, vorlegen - den muss der Senat dann aber auch umsetzen", sagte die Kulturstaatsministerin im Bund dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag. Tue er dies nicht bald, sei "dieses Bündnis in der Tat am Ende".

