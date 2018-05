Leipzig (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) darf den Datenstrom am weltweit größten Internetknoten in Frankfurt am Main weiter für seine Arbeit nutzen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil die Klage der Betreiberfirma ab. Das Bundesinnenministerium darf demnach das Unternehmen verpflichten, bei Maßnahmen der strategischen Fernmeldeüberwachung durch den Auslandsgeheimdienst mitzuwirken. (Az. BVerwG 6 A 3.16)

