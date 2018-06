Berlin (AFP) Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat angesichts entsprechender Berichte die Vollstreckung zweier Todesurteile in Weißrussland kritisiert. "Mit großer Sorge" habe sie vernommen, "dass am 16. Mai erneut zwei Todesurteile in Belarus vollstreckt worden sein sollen", erklärte die Beauftragte Bärbel Kofler am Donnerstag in Berlin. Die Todesstrafe sei "unvereinbar mit unseren grundlegenden europäischen Werten", hieß es weiter.

