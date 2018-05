Berlin (AFP) In Berlin ist am Donnerstag ein Linienbus in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr gab es keine Verletzten, weil der Fahrer des Doppeldeckers alle Insassen rechtzeitig zum Verlassen des Fahrzeugs bewegen konnte. Das Feuer brach am frühen Morgen im Oberdeck des Linienbusses der Berliner Verkehrsbetriebe aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

