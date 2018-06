Düsseldorf (AFP) Das Bundesfinanzministerium hat einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Umsatzsteuerhinterziehung im Online-Handel erarbeitet und stimmt ihn bereits mit den anderen Ressorts ab. Bis Juli oder August will die Bundesregierung nach Informationen der "Wirtschaftswoche" den Entwurf im Kabinett verabschieden. "Am 1. Januar 2019 wird das Gesetz dann in Kraft treten", sagte Christine Lambrecht, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, dem Magazin.

