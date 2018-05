Dresden (AFP) In Sachsen haben Unbekannte die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laser geblendet. Die Hubschrauberpiloten waren am Mittwochabend im Landkreis Meißen auf der Suche nach einem Vermissten, als sie ein grüner Lichtstrahl traf, wie die Polizei in Dresden am Donnerstag mitteilte.

