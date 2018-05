Berlin (AFP) Die Internetplattform Vroniplag hat den Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten Frank Steffel des Plagiats bezichtigt. Der Politiker soll in seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 1999 mehrere Passagen von anderen Autoren übernommen haben, wie die "Berliner Zeitung" am Donnerstag zuerst berichtete. Die Freie Universität (FU) Berlin prüfe nun die Vorwürfe. Steffel sei bereits über die Untersuchung in Kenntnis gesetzt. "Ich habe volles Vertrauen in die Gremien der FU", erklärte der CDU-Politiker daraufhin.

