Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich gegen Protektionismus und Abschottung im internationalen Handel gewandt. "Wir haben beide kein Interesse daran, dass in der Handelspolitik die Uhren wieder zurückgedreht werden", sagte Maas am Donnerstag in Berlin bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

