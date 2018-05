Düsseldorf (AFP) Die Polizei hat vor der Fußballweltmeisterschaft in Russland deutsche Hooligans ins Visier genommen. Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nahmen nach Angaben des Innenministeriums bereits 105 sogenannte Gefährderansprachen vor und untersagten sieben Hooligans die Ausreise, wie die "Rheinische Post" am Donnerstag berichtete.

