Flensburg (AFP) Nach dem Messerangriff in einem Zug im schleswig-holsteinischen Flensburg schweben die beiden Verletzten nicht in Lebensgefahr. Der Zustand der 22-jährigen Polizistin und des zweiten Opfers sei stabil, teilte die örtliche Polizei am Donnerstag mit. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.