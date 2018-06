Dubai (AFP) Ein Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat den prominenten Menschenrechtsaktivisten Ahmed Mansur zu zehn Jahren Haft verurteilt. Als Begründung gaben regierungsfreundliche Medien am Donnerstag die Beleidigung des "Status' und des Ansehens der Emirate und seiner Symbole" an. Das Gericht verhängte zudem eine Strafe von umgerechnet 235.000 Euro gegen Mansur und ordnete eine dreijährige Überwachung nach seiner Freilassung an.

