London (AFP) "Erbärmlich und herablassend" - so hat die britische Regierung die Versuche großer Unternehmen kritisiert, sich für das Fehlen von Frauen in ihren Führungsetagen zu rechtfertigen. Unabhängige Experten veröffentlichten am Donnerstag ihren jährlichen Regierungsbericht über Frauen in Führungspositionen in den 350 größten, an der Londoner Börse gelisteten Unternehmen. Ziel der Regierung ist, dass bis 2020 ein Drittel der Top-Management-Positionen großer Unternehmen mit Frauen besetzt ist.

