Zagreb (AFP) Zwei zwölfjährige Flüchtlingskinder sind an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina durch Polizeischüsse schwer verletzt worden. Die Jungen aus Afghanistan und dem Irak hätten sich in einem Transportfahrzeug befunden, als die kroatische Polizei das Feuer eröffnet habe, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr.

