Damaskus (AFP) Syriens Präsident Baschar al-Assad hat den von den USA unterstützten kurdischen Streitkräften in seinem Land mit einem Angriff gedroht. Er bevorzuge Verhandlungen mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), sagte Assad in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Sender Russia Today (RT). Sollten diese nicht möglich sein, "werden wir diese Gebiete mit Gewalt befreien", erklärte Assad.

