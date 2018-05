Istanbul (AFP) Die Türkei schickt ihren Botschafter zurück nach Washington, der wegen des Streits um die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem abgezogen worden war. Botschafter Serdar Kilic sei auf dem Weg von Ankara nach Washington, meldeten die Nachrichtensender NTV und CNN Türk am Donnerstag. Der Schritt erfolgt wenige Tage vor einem Besuch von Außenminister Mevlüt Cavusoglu in der US-Hauptstadt am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.