Kiew (AFP) Der für tot erklärte Kreml-kritische russische Journalist Arkadi Babschenko lebt. Babschenko trat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kiew auf. Am Dienstag hatte die ukrainische Polizei erklärt, der frühere Kriegsreporter sei in Kiew erschossen worden.

