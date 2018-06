Den Haag (AFP) Zwei seltene Original-Zeichnungen eines "Tim und Struppi"-Comics werden am Samstag im texanischen Dallas versteigert. Wie das Auktionshaus Heritage Auctions am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine einmal mit Bleitstift und einmal mit Tusche gezeichnete Seite aus dem Band "Kohle an Bord", der 1958 veröffentlicht wurde. Das Auktionshaus rechnet damit, dass die Zeichnungen des belgischen Comicautors Hergé zwischen 720.000 und 960.000 Dollar (618.000 bis 825.000 Euro) erzielen.

