Brüssel (AFP) Die belgische Justiz hat im Zusammenhang mit den Anschlägen in Brüssel im März 2016 Anklage gegen den Komplizen des Paris-Attentäters Salah Abdeslam erhoben. Dem Tunesier Soufiane Ayari werde "Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung" vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel am Freitag mit.

