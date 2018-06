Augsburg (AFP) Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aufgefordert, den am Freitag in Bayern in Kraft getretenen Kreuz-Erlass wieder aufzuheben. "Ein souveräner Ministerpräsident würde den Fehler einräumen und den Erlass zurücknehmen", sagte Kohnen der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe). Sie warf dem CSU-Politiker vor, das Kreuz für ein "Wahlkampf-Manöver missbraucht" zu haben.

