Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich besorgt über die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf europäische Autos gezeigt. Solche Zölle könnten "enorme Schäden" in der EU, aber auch in den USA anrichten, sagte EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel. Sollten die Zölle kommen, wäre dies "äußerst beunruhigend".

