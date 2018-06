Berlin (AFP) Angesichts der sich abzeichnenden Bildung einer populistischen und europakritischen Regierung in Italien sehen die Grünen die Bundesregierung in der Pflicht. Der Ausgang der Italienwahl sei auch die "Quittung" dafür, dass Berlin und Brüssel die Probleme in Europa verschleppt hätten, sagte die Grünen-Europaexpertin Franziska Brantner am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Das gelte etwa für die Flüchtlingskrise im Mittelmeer und die Instabilität der Eurozone.

