Berlin (AFP) Ein Zusammenschluss von Verbänden und Gewerkschaften der deutschen Kulturbranche hat am Donnerstag eine gemeinsame Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung auf den Weg gebracht. An der Gründung eines Trägervereins für die unabhängige Anlaufstelle beteiligten sich neben Film- und Fernsehverbänden auch Theater- und Orchestervertreter, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erklärte. Die Bundesregierung will zunächst 100.000 Euro für die Einrichtung bereitstellen.

