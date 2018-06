Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will "offen" auf die neue Regierung in Italien zugehen. Die Bundesregierung werde "alles daran setzen, dass es zu einer guten Zusammenarbeit kommt, wie es den engen deutsch-italienischen Beziehungen entspricht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Regierungsbildung im Nachbarland müsse aber abgewartet werden.

