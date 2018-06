Brüssel (AFP) Die Nato will ihr neues Logistik-Kommando zur schnellen Verlegung von Soldaten und Material innerhalb Europas in Deutschland ansiedeln. "Das deutsche Angebot, das Kommando in Ulm aufzubauen, wird angenommen", hieß es am Freitag aus Nato-Kreisen. Der Standort sei nicht mehr strittig, Details zum Aufbau der neuen Einheit würden aber vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister am Donnerstag und Freitag nächster Woche noch diskutiert.

