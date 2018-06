Berlin (AFP) Zur bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft in Russland will knapp jeder vierte Internetnutzer sein Glück bei Onlinetippspielen oder Onlinewetten versuchen. Dies ergab eine am Freitag in Berlin veröffentlichte repräsentative Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für die 834 Internetnutzer ab 14 Jahren befragt wurden. Bei der Fußballeuropameisterschaft 2016 hatten sich erst 18 Prozent an Onlinetipps beteiligt.

