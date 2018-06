Berlin (AFP) Die Versicherungen haben 2017 rund zehn Prozent weniger für geklaute Fahrräder bezahlt als im Vorjahr. Diebe griffen im vergangenen Jahr in rund 160.000 Fällen bei versicherten Rädern zu, wie aus einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht. Deren Besitzer wurden dafür von den Hausratversicherern mit 90 Millionen Euro entschädigt.

