Hennef (AFP) Angesichts der jüngsten Unwetterschäden in mehreren Regionen Deutschlands haben Experten die Notwendigkeit verstärkter Vorsorge zur Risikominderung bei Starkregen bekräftigt. Die Hochwasser- und Starkregenvorsorge bleibe eine Daueraufgabe, mahnte die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) am Freitag in Hennef. Zugleich verwies die DWA auf ein Zehn-Punkte-Positionspapier vom Mai, in dem sie unter anderem bessere rechtliche Rahmenbedingungen für Starkregenvorsorge fordert.

