Berlin (AFP) Die Bundesregierung sieht die Sicherheitslage in Afghanistan als anhaltend schwierig an. Im neuen Asyllagebericht des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan heißt es laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben), das Land befinde sich "in einer schwierigen Aufbauphase und einer weiterhin volatilen Sicherheitslage". Die Regierung sei "häufig nicht in der Lage, ihre Schutzverantwortung effektiv wahrzunehmen".

