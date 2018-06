Karlsruhe (AFP) Bei einem Brand in einem Altenheim im baden-württembergischen Obererdingen sind zwei Bewohnerinnen lebensgefährlich verletzt worden. Die Frauen im Alter von 82 und 97 Jahren hätten "durch Rauch- und Brandeinwirkungen" schwere Verletzungen davongetragen, teilte die Polizei in Karlsruhe am Freitag mit. Die Einsatzkräfte brachten zudem 61 weitere Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit.

