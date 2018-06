Madrid (dpa) - In Spanien hat ein möglicherweise historischer Tag in der politischen Geschichte des Landes begonnen. Das Parlament setzte am Morgen seine Debatte über eine Abwahl von Ministerpräsident Mariano Rajoy fort.

Voraussichtlich am Mittag muss sich der 63-Jährige einem Misstrauensvotum stellen, das er aller Voraussicht nach verlieren wird. Er wäre der erste spanische Regierungschef, der zu Fall kommt, weil ihm das Vertrauen entzogen wird.

Die Sozialisten (PSOE), die den Antrag als Reaktion auf die Urteile in einem Korruptionsskandal gegen Rajoys konservative Volkspartei (PP) eingebracht haben, hatten am Donnerstag die erforderliche absolute Mehrheit von 176 Stimmen des 350-köpfigen spanischen Parlaments hinter sich gebracht. Damit wäre der Weg für Sozialistenchef Pedro Sánchez (46) frei, die Nachfolge Rajoys anzutreten.