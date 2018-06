Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass sein historisches Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur stattfinden wird. Es werde dann ein "Prozess" zur Denuklearisierung Nordkoreas eingeleitet, sagte Trump am Freitag nach einem Treffen mit einem nordkoreanischen Gesandten im Weißen Haus. Bislang war nicht gesichert gewesen, dass der Gipfel tatsächlich stattfinden würde.

