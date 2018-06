Paris (dpa) - Andrea Petkovic ist in der dritten Runde der French Open ausgeschieden. Die Darmstädterin verlor am Samstag in Paris 5:7, 0:6 gegen die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien.

Petkovic hielt im ersten Satz stark dagegen, musste sich nach dem 0:1 im zweiten Durchgang aber am rechten Knie behandeln lassen. Nach 1:28 Stunden verbuchte Halep im achten Duell mit Petkovic den siebten Erfolg. Vor vier Jahren hatte sie sich in Paris im Halbfinale durchgesetzt.

Halep trifft im Achtelfinale am Montag auf die Belgierin Elise Mertens. Als letzte deutsche Damen im Turnier mussten am Samstag noch Angelique Kerber und Julia Görges antreten.

