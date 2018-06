Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gelassen über den Antritt der neuen Regierung in Italien geäußert. "Ich werde offen auf die neue italienische Regierung zugehen und mit ihr arbeiten, anstatt über ihre Absichten zu spekulieren", sagte Merkel der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (F.A.S.). "Es ist für alle besser, wenn wir uns auf Gespräche in der Sache konzentrieren." Merkel bekannte sich zur Solidarität unter Euro-Partnern, betonte jedoch, diese dürfe "nie in eine Schuldenunion münden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.