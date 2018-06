Seebach (dpa) - Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland relativiert und damit Empörung ausgelöst.

"Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagte Gauland am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach. Dieser mit Beifall aufgenommene Satz fiel nach einem Bekenntnis von Gauland zur Verantwortung der Deutschen für den Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. Zum wiederholten Mal sorgt die rechtspopulistische AfD damit durch Thesen zum Umgang mit der deutschen Geschichte für Aufregung.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb dazu auf Twitter: "50 Mio. Kriegsopfer, Holocaust und totaler Krieg für AfD und Gauland nur ein "Vogelschiss"! So sieht die Partei hinter bürgerlicher Maske aus." SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil twitterte: "Das ist eine erschreckende Verharmlosung des Nationalsozialismus. Es ist eine Schande, dass solche Typen im Deutschen Bundestag sitzen."

Sätze wie dieser seien "keine Ausrutscher sondern System", schrieb der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck ebenfalls auf Twitter. "Die Kurve der AfD von eurokritisch über ausländerfeindlich zu völkisch ist steil und abschüssig." Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Dieser Vergleich ist eine Geschmacklosigkeit und mehr als nur eine Entgleisung (...)."

Gauland sagte in Seebach: "Nur wer sich zur Geschichte bekennt, hat die Kraft, die Zukunft zu gestalten." Und: "Ja, wir bekennen uns zur Verantwortung für die 12 Jahre." Der Partei- und Fraktionsvorsitzende im Bundestag machte aber auch deutlich, dass das nur ein Teil der deutschen Geschichte sei: "Wir haben eine ruhmreiche Geschichte - und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre."

Thüringens Partei- und Fraktionschef Björn Höcke, der auch Gast des Bundeskongresses der Jungen Alternative war, hatte im vergangenen Jahr mit der Forderung nach einer "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" für heftige Debatten gesorgt. Ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke, das noch der alte Bundesvorstand unter der damaligen AfD-Chefin Frauke Petry eingeleitet hatte, ist inzwischen vom Thüringer Schiedsgericht beendet worden. Es lehnte einen Parteiausschluss Höckes ab.

Die Junge Alternative hält die EU indessen für nicht reformierbar. "Die Europäische Union muss sterben, damit Europa leben kann", sagte der Vorsitzende Damian Lohr in Seebach. In der Haltung zur EU unterscheide sich die Junge Alternative am deutlichsten von der Mutterpartei, so Lohr.

AfD-Co-Chef Jörg Meuthen forderte den Nachwuchs zu einem gemeinsamen Kampf mit der Mutterpartei für ein besseres Europa auf. "Wir wollen das Europa der Vaterländer."

Auf dem zweitägigen Bundeskongress einen Monat vor dem Bundesparteitag der AfD in Augsburg will sich die JA ein Programm geben. Die Organisation hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 2000 Mitglieder.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer riet in der Auseinandersetzung mit der rechtspopulistischen AfD zu Sachargumenten gemischt mit einem Schuss Ironie. "Man darf nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird", sagte er der "Welt am Sonntag". Sachsen haben Erfahrung mit Parteien rechts von der Union. "Die NPD war zwei Mal im sächsischen Landtag. Auf die Aggressivität, das Brechen mit Konventionen und die Lautstärke mussten wir uns da auch erst einstellen", räumte der Christdemokrat ein. "Die NPD konnten wir politisch entzaubern, und bei der AfD sind wir auf einem guten Weg."

In dieser Auseinandersetzung müsse man "cool bleiben", man brauche "sachliche Argumente, und manchmal hilft Ironie", sagte Kretschmer. Das sei jetzt auch im Deutschen Bundestag ganz wichtig. Für die AfD sei die CDU "der größte Feind", sagte Kretschmer. Auch deshalb sei klar, dass es mit dieser Partei keine gemeinsamen Positionen und schon gar keine Zusammenarbeit geben könne, betonte der Ministerpräsident. Die AfD habe keinen positiven Ansatz, den man brauche, wenn man Politik gestalten wolle.